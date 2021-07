Nel Regno Unito sta finendo la terza ondata? (Di giovedì 29 luglio 2021) Nell'ultima settimana i nuovi casi positivi sono diminuiti rispetto alla precedente, portando a nuove analisi cautamente ottimistiche Leggi su ilpost (Di giovedì 29 luglio 2021) Nell'ultima settimana i nuovi casi positivi sono diminuiti rispetto alla precedente, portando a nuove analisi cautamente ottimistiche

Nel Regno Unito sta finendo la terza ondata? Il Post Nel Regno Unito crollano i contagi nonostante le riaperture "folli" di Johnson I dati ufficiali mostrano che sono stati registrati in tutto il Regno Unito nelle ultime 24 ore fino a domenica pomeriggio 29.173 nuovi casi. Al momento il numero di pazienti attaccati a un ventilator ...

Covid. Nel Regno Unito revocata la quarantena per vaccinati da Unione Europea e Stati Uniti 28 LUG - Niente più quarantena precauzionale per chi viaggia in Inghilterra da Ue e Usa a patto che abbia già ricevuto il doppio vaccino anti Covid nel Paese d'origine. Nel Regno Unito revocata la qua ...

