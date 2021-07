La seconda dose di AstraZeneca non fa aumentare il rischio di rare trombosi (Di giovedì 29 luglio 2021) (foto: Mika Baumeister/Unsplash)AstraZeneca non ci sta a passare per quella che ha prodotto un “vaccino di serie B” e prova a far risalire il livello di fiducia. I dati d’altra parte sembrano darle ragione: un’analisi del database che raccoglie le reazioni avverse post-vaccino Vaxzevria (condotta da esperti della stessa farmaceutica) indica che il già bassissimo rischio di coaguli di sangue non aumenta dopo la somministrazione della seconda dose. L’analisi di AstraZeneca, pubblicata sulla rivista Lancet, afferma che fino al 30 aprile 2021, le segnalazioni di casi di trombocitopenia post-vaccino (Tts) nei ... Leggi su wired (Di giovedì 29 luglio 2021) (foto: Mika Baumeister/Unsplash)non ci sta a passare per quella che ha prodotto un “vaccino di serie B” e prova a far risalire il livello di fiducia. I dati d’altra parte sembrano darle ragione: un’analisi del database che raccoglie le reazioni avverse post-vaccino Vaxzevria (condotta da esperti della stessa farmaceutica) indica che il già bassissimodi coaguli di sangue non aumenta dopo la somministrazione della. L’analisi di, pubblicata sulla rivista Lancet, afferma che fino al 30 aprile 2021, le segnalazioni di casi di trombocitopenia post-vaccino (Tts) nei ...

