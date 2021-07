La Fed apre l’era del tapering Per Powell è ora di scoprire le carte

(Di giovedì 29 luglio 2021) Piccoli, impercettibili passi, eppur si muove. La più importante banca centrale del mondo, la Federal Reserve, sta lentamente sminando il terreno preparando il proprio disimpegno monetario, avviandosi alla conclusione di una fase di, forse irripetibile, politica ultra accomodante fatta di acquisti di debito e denaro a costo zero. Non c’erano grandi aspettative dalla riunione del Fomc, il braccio operativo dell’istituzione guidata da Jeromema il messaggio è passato ugualmente. Il, la riduzione degli stimoli monetari, è alle porte. LE RAGIONI DELD’altronde, i segnali che arrivano dall’economia americana sono ...

Nessuna promessa, ma la frase, che non compariva nel comunicato di giugno,evidentemente una ... La"ha deciso di mantenere misure che assicurano un sostegno all'economia", anche perché le "...Con le parole di Jerome Powell siuna nuova fase di transito nella politica monetaria degli ... Se la domanda di lavoro è molto forte - ha spiegato il presidente della- ciò significa che il ...Non brillano i listini europei dopo le rassicurazioni della Fed, per la quale non è ancora il momento di parlare di tapering. Poco convinta anche Wall Street i cui future restano contrastati. Fari pun ...La Fed e la corsa dei listini cinesi danno linfa anche alle Piazze europee che procedono in rialzo ma senza eccessi. (ANSA) ...