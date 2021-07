Il demone di Simone Biles alle Olimpiadi, quel «sabotatore» capace di convincerci che non siamo abbastanza capaci (Di giovedì 29 luglio 2021) La notizia ha fatto presto il giro del villaggio olimpico, e da lì in un attimo lo ha saputo tutto il mondo: Simone Biles, dopo il ritiro durante la finale a squadre di martedì, ha deciso di rinunciare anche a quella del concorso generale individuale. GYMNASTICS-OLY-2020-2021-TOKYO Simone Biles LOIC VENANCEMa questa non è solo la storia di un infortunio o di una brutta prestazione, quello che è successo a Simone Biles ha radici più cupe e profonde. Perché la regina della ginnastica non ha retto la pressione, e la testa è andata fuori giri. È successo dopo ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 29 luglio 2021) La notizia ha fatto presto il giro del villaggio olimpico, e da lì in un attimo lo ha saputo tutto il mondo:, dopo il ritiro durante la finale a squadre di martedì, ha deciso di rinunciare anche ala del concorso generale individuale. GYMNASTICS-OLY-2020-2021-TOKYOLOIC VENANCEMa questa non è solo la storia di un infortunio o di una brutta prestazione,lo che è successo aha radici più cupe e profonde. Perché la regina della ginnastica non ha retto la pressione, e la testa è andata fuori giri. È successo dopo ...

Advertising

angelasciorio : La vicenda @Simone_Biles è l'espressione del disagio che esplode in situazioni di stress Non è infrequente nello sp… - peppology : RT @neXtquotidiano: Il “demone” costringe Simone Biles a saltare la finale individuale ai giochi di Tokyo - magdulka64 : RT @neXtquotidiano: Il “demone” costringe Simone Biles a saltare la finale individuale ai giochi di Tokyo - neXtquotidiano : Il “demone” costringe Simone Biles a saltare la finale individuale ai giochi di Tokyo - angiuoniluigi : RT @Corriere: Simone Biles: dall'infanzia difficile ai successi, poi il crollo col «demone in testa» -