I prossimi dieci giorni saranno cruciali: il Napoli potrebbe ritrovare presto un elemento chiave (Di giovedì 29 luglio 2021) Non solo il calciomercato in casa Napoli, anzi: il mercato azzurro è praticamente fermo al momento, data la mancanza di liquidità da parte della società. Ecco perché allora bisogna concentrarsi prima sulle uscite, ma non solo: innanzitutto, bisogna capire il valore già a disposizione nella propria rosa. Nel Napoli, innanzitutto, sussiste il problema sulla fascia sinistra, con Emerson Palmieri che ha rappresentato finora la soluzione. Secondo Il Mattino, però, i prossimi dieci giorni saranno cruciali per capire le condizioni di un terzino già in rosa ma da tanto tempo ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 29 luglio 2021) Non solo il calciomercato in casa, anzi: il mercato azzurro è praticamente fermo al momento, data la mancanza di liquidità da parte della società. Ecco perché allora bisogna concentrarsi prima sulle uscite, ma non solo: innanzitutto, bisogna capire il valore già a disposizione nella propria rosa. Nel, innanzitutto, sussiste il problema sulla fascia sinistra, con Emerson Palmieri che ha rappresentato finora la soluzione. Secondo Il Mattino, però, iper capire le condizioni di un terzino già in rosa ma da tanto tempo ...

Advertising

Barravento76 : RT @Axxell2511: Vivere nel terrore, nell'incertezza non del domani, ma dei prossimi dieci minuti, per sé stessi, per i propri cari, i propr… - OttobreInfo : RT @Axxell2511: Vivere nel terrore, nell'incertezza non del domani, ma dei prossimi dieci minuti, per sé stessi, per i propri cari, i propr… - Axxell2511 : Vivere nel terrore, nell'incertezza non del domani, ma dei prossimi dieci minuti, per sé stessi, per i propri cari,… - Gpb516 : @claudiomontar Io vorrei anche capire perché in Inghilterra, nonostante l'abolizione di tutte le misure di prevenzi… - infoitinterno : Napoli nella morsa del caldo africano: siccità e afa per i prossimi dieci giorni -

Ultime Notizie dalla rete : prossimi dieci Gli smartphone 5G vivranno un exploit nei prossimi sei mesi Due terzi delle persone che intendono acquistare un nuovo smartphone nei prossimi 6 mesi ... Dei primi dieci telefoni venduti in Cina, sette hanno connettività 5G. Un dato che però scende a cinque negli ...

Croce Verde: rinnovo del direttivo, nuova convenzione con Areu e il ritorno nelle scuole ... e ancora il corso rivolto alla popolazione della durata di dieci incontri". UN ANNO E MEZZO DI ... LA PREMIAZIONE DEI VOLONTARI PIU' LONGEVI I prossimi impegni saranno a settembre , con la consueta ...

Trasporto pubblico ad Atc per dieci anni LA NAZIONE Audi Sky Sphere, nuovi dettagli del concept che anticipa il futuro del marchio Il prossimo 10 agosto, Audi presenterà il suo nuovo concept Audi Sky Sphere. Come avevamo avuto modo di scoprire poco tempo fa, si tratta del primo di tre concept che mostreranno come evolverà lo stil ...

“Letti in piazza”, al via gli appuntamenti pubblici per promuovere la lettura nei piccoli paesi LECCE - Promuovere la lettura nei piccoli paesi è tra gli obiettivi più importanti di “Leggere tra due mari”, che ha l’ambizione di penetrare nelle periferie ...

Due terzi delle persone che intendono acquistare un nuovo smartphone nei6 mesi ... Dei primitelefoni venduti in Cina, sette hanno connettività 5G. Un dato che però scende a cinque negli ...... e ancora il corso rivolto alla popolazione della durata diincontri". UN ANNO E MEZZO DI ... LA PREMIAZIONE DEI VOLONTARI PIU' LONGEVI Iimpegni saranno a settembre , con la consueta ...Il prossimo 10 agosto, Audi presenterà il suo nuovo concept Audi Sky Sphere. Come avevamo avuto modo di scoprire poco tempo fa, si tratta del primo di tre concept che mostreranno come evolverà lo stil ...LECCE - Promuovere la lettura nei piccoli paesi è tra gli obiettivi più importanti di “Leggere tra due mari”, che ha l’ambizione di penetrare nelle periferie ...