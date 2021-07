Green pass e quarantene in Italia | regole per chi arriva da Regno Unito e Paesi extra Ue

(Di giovedì 29 luglio 2021) L'estate in tempi di pandemia da Covid comporta giocoforza decisioni da prendere nei confronti deistranieri - dalla quarantena al- da cuino i turisti e in cui vanno gli ...

Advertising

Rinaldi_euro : Appena presentata interrogazione urgente alla Commissione sull’uso distorto e discriminatorio da parte dell’Italia… - borghi_claudio : Paradossale pregiudiziale di Fratelli d'Italia sul decreto green pass che chiede che l'aula non proceda all'esame d… - borghi_claudio : CI VUOLE IL GREEN PASS O DOBBIAMO CHIUDERE! Vediamo chi ha fatto scelte opposte Casi UK Luglio 14: 41 748 15: 47 89… - apri_la_mente : RT @Ninabazz3: @vanabeau @apri_la_mente Benissimo ha fatto un ristoratore di Milano appendendo il seguente cartello seguente fuori dal suo… - AdalucDe : RT @mariolavia: Giornata politica: l’unanimita in Cdm sulla riforma Cartabia rafforza il governo Draghi. La gazzarra di FdI alla Camera con… -

Ultime Notizie dalla rete : Green pass

Adnkronos

Roma, 29 lug 20:18 - confermata la mini quarantena anche dal Regno Unito i cui certificati vaccinali e di guarigione potranno essere utilizzati ai fini del...Dalla riforma della giustizia al, confronto tra Debora Serracchiani e Lorenzo Fontana a Tg2 Post. L'esponente Pd ha esordito commentando la trattativa in corso sul testo Cartabia: "La sintesi è vicina, lo auspichiamo: ci ...No al green pass, è una misura anticostituzionale che discrimina i cittadini", questo in sintesi il messaggio mandato da Italexit Siena. Le file locali del partito, fondato dal senatore Gianluigi Para ...Il ministro Speranza: "I certificati britannici possono essere utilizzati per il documento verde". Da dove si fa il mini-isolamento ...