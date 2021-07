Giustizia, tutti i punti dell'intesa raggiunta sulla riforma (Di giovedì 29 luglio 2021) AGI - Entrata in vigore graduale delle nuove norme, per permettere agli uffici giudiziari di mettere a punto adeguate misure organizzative, anche grazie all'immissione di nuovo personale (oltre 20mila unità). E' quanto prevede l'intesa raggiunta in Cdm sul meccanismo di prescrizione e improcedibilità inserito nella riforma del processo penale. L'accordo prevede norme transitorie fino al 2024 e un regime speciale per i reati di mafia, terrorismo, droga e violenza sessuale, nonché per le aggravanti mafiose. Questi, in sintesi, i dettagli dell'intesa raggiunta: ... Leggi su agi (Di giovedì 29 luglio 2021) AGI - Entrata in vigore gradualee nuove norme, per permettere agli uffici giudiziari di mettere a punto adeguate misure organizzative, anche grazie all'immissione di nuovo personale (oltre 20mila unità). E' quanto prevede l'in Cdm sul meccanismo di prescrizione e improcedibilità inserito nelladel processo penale. L'accordo prevede norme transitorie fino al 2024 e un regime speciale per i reati di mafia, terrorismo, droga e violenza sessuale, nonché per le aggravanti mafiose. Questi, in sintesi, i dettagli: ...

