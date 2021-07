Giustizia: mediazione Cartabia Draghi ok, riforma approvata in Consiglio dei ministri anche da M5S (Di giovedì 29 luglio 2021) Via libera del Consiglio dei ministri alla proposta di mediazione sulla riforma del processo penale. A quanto si apprende, c'è il via libera anche del M5s. Tempi più lunghi, fino a sei anni in appello, per i processi per delitti con aggravante mafiosa, nella fase transitoria di entrata in vigore della nuova prescrizione, fino al 2024 L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 29 luglio 2021) Via libera deldeialla proposta disulladel processo penale. A quanto si apprende, c'è il via liberadel M5s. Tempi più lunghi, fino a sei anni in appello, per i processi per delitti con aggravante mafiosa, nella fase transitoria di entrata in vigore della nuova prescrizione, fino al 2024 L'articolo proviene da Firenze Post.

