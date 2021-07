FIFA 22 | ufficiale | accanto a Pardo ci sarà un noto telecronista

(Di giovedì 29 luglio 2021) Sono ufficiali ora le indiscrezioni delle ultime settimane: Daniele Adanila voce del commento tecnico di22. Dopo l’addio a Sky di qualche settimana fa, arriva l’ufficialità del suo arrivo all’EA Sports. L’inconfondibile stile di Adani,presente nel gioco in tutti i suoi effetti. La sua energia, la sua passione e il suo amore per il calcio sono ormai noti. A molti piace e ad altri meno, ma tutto questo, insieme alla sua esperienza, saranno di grande aiuto su22.22: i commenti dei protagonisti Lele Adani lo ha annunciato sui suoi canali social ed ha commentato così: ...

Adesso è ufficiale: Lele Adani sarà il nuovo commentatore tecnico della versione italiana di FIFA 22. "Mi dedicherò con tutto il mio entusiasmo e la mia passione per fornire un commento innovativo che unisca l'aspetto tecnico e il sentimento per tutti gli appassionati di FIFA e, in generale, del calcio"