Demme out: Spalletti può cambiare modulo, attenti a Gaetano (Di giovedì 29 luglio 2021) L’infortunio di Diego Demme può lanciare Gianluca Gaetano nel centrocampo del Napoli. Il centrocampista tedesco starà fuori almeno due mesi e Spalletti deve trovare una soluzione. Demme era centrale nei piani tattici del tecnico, ora l’infortunio ha fatto saltare il banco. Corriere dello Sport scrive della possibilità di andare a trovare qualche rinforzo sul mercato. Sander Berge dello Sheffield United è sicuramente un uomo di valore, uno che aveva positivamente impressionato il Napoli quando giocava col Genk. L’interesse è rimasto intatto ed a 23 anni rappresenterebbe sicuramente un’ottima soluzione, capace di dare ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 29 luglio 2021) L’infortunio di Diegopuò lanciare Gianlucanel centrocampo del Napoli. Il centrocampista tedesco starà fuori almeno due mesi edeve trovare una soluzione.era centrale nei piani tattici del tecnico, ora l’infortunio ha fatto saltare il banco. Corriere dello Sport scrive della possibilità di andare a trovare qualche rinforzo sul mercato. Sander Berge dello Sheffield United è sicuramente un uomo di valore, uno che aveva positivamente impressionato il Napoli quando giocava col Genk. L’interesse è rimasto intatto ed a 23 anni rappresenterebbe sicuramente un’ottima soluzione, capace di dare ...

Advertising

cronachecampane : #cronaca #ultimenotizie #Demme operato e out 3 mesi: il #Napoli sul mercato - - Cucciolina96251 : RT @PagineRomaniste: Mercato, #Demme operato al ginocchio destro: out per 2-3 mesi. A rischio la sua presenza con la Roma #ASRoma #calcio… - PagineRomaniste : Mercato, #Demme operato al ginocchio destro: out per 2-3 mesi. A rischio la sua presenza con la Roma #ASRoma… - sportnotizie24 : #BayernMonaco-#Napoli, le probabili formazioni: out Demme, c'è Zielinski - NrmlGraphic : @diego_tvl @Torrenapoli1 Che cazzo ho appena letto, quindi per sostituire demme dovrei prendere un giocatore per 6… -