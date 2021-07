Covid, vaccinare adolescenti e bambini? Poco spazio a chi solleva perplessità (Di giovedì 29 luglio 2021) L’accelerazione cui stiamo assistendo nel nostro paese per indurre a vaccinare contro Covid-19 anche adolescenti e giovani suscita sempre più perplessità e c’è da chiedersi perché non si tenga in maggior conto l’esperienza di altri paesi, quali l’Inghilterra, ben illustrata in questa intervista a Robert Dingwall, o la Germania, ove la vaccinazione da 0 a 17 anni non è raccomandata. Ancora una volta in Italia nessuno spazio viene dato per un confronto alla pari fra chi ha opinioni diverse o solleva perplessità scientificamente motivate. E soprattutto mai si chiede ai vari ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 29 luglio 2021) L’accelerazione cui stiamo assistendo nel nostro paese per indurre acontro-19 anchee giovani suscita sempre piùe c’è da chiedersi perché non si tenga in maggior conto l’esperienza di altri paesi, quali l’Inghilterra, ben illustrata in questa intervista a Robert Dingwall, o la Germania, ove la vaccinazione da 0 a 17 anni non è raccomandata. Ancora una volta in Italia nessunoviene dato per un confronto alla pari fra chi ha opinioni diverse oscientificamente motivate. E soprattutto mai si chiede ai vari ...

