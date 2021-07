Covid | 6 171 positivi | 19 vittime

Advertising

Agenzia_Ansa : DATI COVID | Nelle ultime 24 ore 6.171 positivi, 19 le vittime. Sono 224.790 i test, tasso di positività al 2,7%, +… - rtl1025 : ?? Sono 6.171 i positivi ai test #Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute.… - DomaniGiornale : ??BOLLETTINO #Covid19, nelle ultime 24 ore 19 morti e 6.171 nuovi contagi in Italia. - MiminoRICCIARDI : Covid-19 (29lug2021) | Bollettino ITALIA: 6.171 nuovi contagi, 19 nuovi decessi e 1.825 guariti - infoitinterno : Covid oggi Italia, bollettino 29 luglio: 6.171 casi e 19 morti. Tasso di positività al 2,7% (+0,5%) -

Ultime Notizie dalla rete : Covid 171

Sono 6.i contagi da coronavirus in Italia oggi, giovedì 29 luglio 2021, secondo i dati - regione per ...morti che portano a 128.029 il totale delle vittime dall'inizio dell'emergenza legata al...Sono 6171 i nuovi casi di- 19 in Italia oggi, con 19 vittime nelle 24 ore. Dato che arriva a fronte di 224.790 di tamponi, secondo i dati del ministero della Salute, che stabilizzano il tasso di positività al 2.7%. Dato ...NAZIONALE – Sono 6.171 i nuovi contagi da coronavirus Sars-CoV-2 oggi in Italia, secondo i dati dell’ultimo bollettino del ministero della Salute. Si registrano altri 19 morti. In Italia ieri i casi e ...I tamponi sono stati 38.602 contro i 38.289 di ieri. La percentuale dei positivi in rapporto ai tamponi effettuati è del 1,7% (ieri era 1,8%, l’altroieri… Leggi Lo riporta il bollettino del ministero ...