Con “Lingua Blu” da Taranto a Leuca per donare una barca

(Di giovedì 29 luglio 2021) Parte dail progetto benefico “blu” che vedrà Niccolò veleggiare, insieme al suo cane, alla volta di Santa Maria didove regalerà la suaa un’associazione no profit che la utilizzerà per la vela-terapia. È particolare la storia del tarantino Niccolò, un grande velista, socio da oltre un anno dell’APS Salpiamo di. Dal 2013, nel pieno dei suoi vent’anni e degli studi universitari a Londra, Niccolò è rimasto vittima di una malattia grave e rara che gli ha impedito di muoversi e parlare per un lungo periodo; ma oggi, grazie ad una faticosa e lunga riabilitazione a base ...

Il tarantino Niccolò, vittima di una malattia grave e rara che gli ha impedito di muoversi e parlare per un lungo periodo, si mette in gioco compiendo una traversata con il suo cane: all'arrivo a Sant ...Parte da Taranto il progetto benefico "Lingua blu" che vedrà Niccolò veleggiare, insieme al suo cane, alla volta di Santa Maria di Leuca dove regalerà la sua barca ...