Comi su Demme | «Non volevo fargli male | ho ricevuto minacce gratuite»

Gianmario Comi, attaccante della Pro Vercelli, parla dell'infortunio di Demme nell'amichevole di Dimaro: le sue parole Gianmario Comi, attaccante della Pro Vercelli autore del fallo che ha causato l'infortunio di Demme, chiarisce la situazione. Le parole a Napoli Magazine. «Subito dopo la partita con il Napoli sono andato a sincerarmi sulle condizioni di Diego, mi dissero però che era in ospedale per degli accertamenti. Poi gli ho inviato un messaggio di pronta guarigione su Instagram. Non mi piace parlare in pubblico di certe cose, ma ho ricevuto minacce gratuite in ...

