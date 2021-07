Colpita alla testa da un martello in allenamento: muore Alegna Osorio, 19enne atleta cubana (Di giovedì 29 luglio 2021) Non ce l’ha fatta. Dopo tre mesi da un terribile incidente si è spenta a 19 anni la giovane atleta cubana Alegna Osorio: la lanciatrice di martello è morta per le conseguenze delle ferite alla testa riportate in allenamento lo scorso aprile, quando era stata Colpita da un martello. Lo riporta il Guardian. Nel 2019 aveva ottenuto il bronzo ai giochi Panamericani U20, mentre nel 2018 aveva ottenuto il quarto posto nella specialità ai Giochi Giovanili di Buenos Aires. “Condividiamo questo dolore insopportabile con la sua ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 29 luglio 2021) Non ce l’ha fatta. Dopo tre mesi da un terribile incidente si è spenta a 19 anni la giovane: la lanciatrice diè morta per le conseguenze delle feriteriportate inlo scorso aprile, quando era statada un. Lo riporta il Guardian. Nel 2019 aveva ottenuto il bronzo ai giochi Panamericani U20, mentre nel 2018 aveva ottenuto il quarto posto nella specialità ai Giochi Giovanili di Buenos Aires. “Condividiamo questo dolore insopportabile con la sua ...

