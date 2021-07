Canottaggio | Olimpiadi Tokyo | il due senza senior maschile di Giovanni Abagnale e Vincenzo Abbagnale è 11°

(Di giovedì 29 luglio 2021) Si chiude all’11° posto l’Olimpiade del duedidell’Italia, che in semifinale ed in Finale B ha visto in gara. Oggi gli azzurri chiudono infatti al 5° posto la prova che metteva in palio i piazzamenti dal 7° al 12°. L’equipaggio azzurro, messo insieme proprio all’ultimo momento ieri poco prima delle semifinali, non poteva fare meglio: oggi la gara vede gli azzurri sempre in coda al gruppo, salvo il sorpasso, maturato poco dopo metà gara, ai danni della Nuova Zelanda, poi 12ma. La ...

Agenzia_Ansa : #Tokyo2020, l'Italia è bronzo nel 4 senza di canottaggio - Olimpiadi Tokyo 2020 - #ANSA - Eurosport_IT : ???????? Gli inglesi invadono la corsia azzurra, ecco come l'Italia ha perso l'argento ???????? #Tokyo2020 |… - sportface2016 : +++IL QUATTRO SENZA DI CANOTTAGGIO (CASTALDO, DI COSTANZO, LODO, VICINO) MEDAGLIA DI BRONZO. TREDICESIMA MEDAGLIA I… - Maiosopraosotto : #aggiornamento #canottaggio: podio 2 SENZA uomini ???? ???? ????#tokyo2020 #olimpiadi #giochiolimpici #rai2 #facciodaserviziopubblico - KavanaghAmber : RT @yleniaindenial1: seguire le olimpiadi sulla rai è come affrontare una gara di triathlon: passiamo dalla pallavolo, al canottaggio, il t… -

Per le ragazze del doppio pesi leggeri c è in palio la storia: mai l Italia ha vinto una medaglia alle Olimpiadi nel canottaggio femminile, un movimento in grande ascesa ultimamente. Si chiude all'11° posto l'Olimpiade del due senza senior maschile di canottaggio dell'Italia, che in semifinale ed in Finale B ha visto in gara Giovanni Abagnale e Vincenzo Abbagnale. Oggi gli azzurri chiudono infatti al 5° posto la prova che metteva in palio i piazzamenti dal 7° al 12°.