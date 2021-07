ASCOLTITV 28 LUGLIO 2021 | LE MERAVIGLIE DI SUPERQUARK 12 | 1% | LE UGOLE DI ALL TOGETHER NOW 9 | 7% | CHICAGO FIRE 7 | 8% | TOKYO 2020 OLTRE IL 24%

(Di giovedì 29 luglio 2021) ASCOLTI TV 28· Mercoledì · Cumulati giornalieri per gruppo R A I24 – xPT – x M E D I A S E T24 – xPT – x Tg1 ore 8 – 1010 19.11UnoMattina Estate – 725 14.66Dedicato – 645 11.99Pranzo è Servito – 766 10.09Don Matteo – 1290 10.72Tg1 – 2425 17.27Tg1 + LV Tour – 769 6.03 + 830 6.10Paradiso delle Signore (R) – 790 7.63Estate in Diretta – 970 10.75Tg1 Economia – 1305 15.79Estate in Diretta – 1466 17.08Reazione a Catena – 2174 20.76Reazione a Catena – 2309 24.17Tg1 – 2978 24.99TecheTecheTè – 3040 16.89– 1920 12.14 945 10.11 166 9.17 1317 14.99Natura – 574 8.79 Tg5 ore 8 – 841 ...

... con l'allargamento a 16.100 famiglie (41.000 individui) da2017. Ogni membro della famiglia ... Ascolti tv 28 luglio 2021: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (mercoledì) | Qual è il programma più visto della serata ...Tra le native digitali free in prima serata prevalgono gli action: Su RaiMovie Sicario 412mila e 2,3%. Sul Nove Il Monaco 355mila e 2,1%.