Alba Parietti contro Tommaso Zorzi? Parla di tradimenti e attacchi (Di giovedì 29 luglio 2021) C’è più che maretta tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini. Il figlio di Alba ha cercato in questi giorni di spiegare che l’amicizia costruita nella casa del GF VIP non si è interrotta, ha rassicurato i fan, cosa che invece non ha fatto Zorzi, che si è allontanato anche pubblicamente dal suo ex grande amico. E se da Oppini non arrivano conferme su quano successo, a mettere becco per l’ennesima volta in una situazione che riguarda suo figlio, ci pensa Alba ( chissà se a Francesco farà piacere). E’ lei che prende posizione e manda un chiaro messaggio a Tommaso Zorzi, seppur ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 29 luglio 2021) C’è più che maretta trae Francesco Oppini. Il figlio diha cercato in questi giorni di spiegare che l’amicizia costruita nella casa del GF VIP non si è interrotta, ha rassicurato i fan, cosa che invece non ha fatto, che si è allontanato anche pubblicamente dal suo ex grande amico. E se da Oppini non arrivano conferme su quano successo, a mettere becco per l’ennesima volta in una situazione che riguarda suo figlio, ci pensa( chissà se a Francesco farà piacere). E’ lei che prende posizione e manda un chiaro messaggio a, seppur ...

Advertising

ineedhim_somuch : RT @matteovibez: ESCLUSIVA Gli audio scambiati tra Alba Parietti e Armanda in merito al litigio dei loro figli - irascibiIe : RT @danitrash77: Alba Parietti prima di postare la IG Story contro TZ - broken_bia : RT @slowdancing19: alba parietti che usa un suo selfie per difendere il figlio quarantenne che continua a pestare merdoni a metà tra l’icon… - serperuta : RT @matteovibez: ESCLUSIVA Gli audio scambiati tra Alba Parietti e Armanda in merito al litigio dei loro figli - antonio_bozz_7 : Francesco col suo silenzio lontano da tutto>>>>>>> Alba Parietti -