Valentino Rossi verso il capolinea con Petronas: forse la fine è arrivata (Di mercoledì 28 luglio 2021) Valentino Rossi non ha ancora annunciato cosa farà nel 2022, ma quel che è certo è che non correrà con il team Petronas. Lo ha confermato il team owner Razlan Razali, che in un’intervista a MCN ha parlato chiaro. “Con il massimo rispetto per Valentino, non vogliamo trovarci in una situazione simile a quest’anno“, ha detto il manager malese. “Sono entrambi piloti fantastici, ma il livello è salito molto. Valentino è più veloce dello scorso anno, ma per lui è difficile fare punti e Dovizioso è fuori da un anno. Vogliamo crescere con giovani piloti, come abbiamo fatto con Fabio Quartararo“. Con il passaggio ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 28 luglio 2021)non ha ancora annunciato cosa farà nel 2022, ma quel che è certo è che non correrà con il team. Lo ha confermato il team owner Razlan Razali, che in un’intervista a MCN ha parlato chiaro. “Con il massimo rispetto per, non vogliamo trovarci in una situazione simile a quest’anno“, ha detto il manager malese. “Sono entrambi piloti fantastici, ma il livello è salito molto.è più veloce dello scorso anno, ma per lui è difficile fare punti e Dovizioso è fuori da un anno. Vogliamo crescere con giovani piloti, come abbiamo fatto con Fabio Quartararo“. Con il passaggio ...

Advertising

SkySportMotoGP : VALENTINO ROSSI a podio nel GP d'Andalusia ? Un anno fa l'ultimo (ad oggi) podio del Dottore nel motomondiale. «To… - SkySportMotoGP : Lo storico sorpasso di VALENTINO ROSSI su STONER a Laguna Seca ? Nel GP degli Stati Uniti va in scena un serrato d… - LuigiBevilacq17 : RT @VaneJuice: Ma Federica Pellegrini da quant'è che non vince? Mi sembra Valentino Rossi - SickBoy1987 : RT @VaneJuice: Ma Federica Pellegrini da quant'è che non vince? Mi sembra Valentino Rossi - Idonotcombdolls : RT @VaneJuice: Ma Federica Pellegrini da quant'è che non vince? Mi sembra Valentino Rossi -