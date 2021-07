USA, FED: compiuti progressi verso le condizioni per il tapering (Di mercoledì 28 luglio 2021) (Teleborsa) – La Federal Reserve conferma una politica monetaria accomodante e ribadisce “l’impegno ad utilizzare la gamma completa di strumenti per sostenere l’economia degli Stati Uniti in questo momento difficile, promuovendo in tal modo i suoi obiettivi di massima occupazione e stabilità dei prezzi”. È quanto emerge dal comunicato del FOMC, il Comitato di politica monetaria della banca centrale americana, che ha confermato i tassi sui FED funds ai minimi storici, in un range compreso tra lo zero e lo 0,25%. Reiterato anche il piano di quantitative easing, che proseguirà ad un ritmo di 120 miliardi di dollari al mese, di cui 80 miliardi in Treasuries e circa 40 miliardi in ABS. “Con i ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 28 luglio 2021) (Teleborsa) – La Federal Reserve conferma una politica monetaria accomodante e ribadisce “l’impegno ad utilizzare la gamma completa di strumenti per sostenere l’economia degli Stati Uniti in questo momento difficile, promuovendo in tal modo i suoi obiettivi di massima occupazione e stabilità dei prezzi”. È quanto emerge dal comunicato del FOMC, il Comitato di politica monetaria della banca centrale americana, che ha confermato i tassi sui FED funds ai minimi storici, in un range compreso tra lo zero e lo 0,25%. Reiterato anche il piano di quantitative easing, che proseguirà ad un ritmo di 120 miliardi di dollari al mese, di cui 80 miliardi in Treasuries e circa 40 miliardi in ABS. “Con i ...

Advertising

infoiteconomia : Pre-market: futures USA in lieve rialzo, attesa decisione Fed Da Benzinga Italia - fisco24_info : Borsa: Europa positiva con futures Usa, Milano +0,75%: Decisione Fed su tassi a mercati chiusi, spread stabile a 10… - Benzinga_Italia : ??Nei primi scambi pre-market i futures di #WallStreet erano in leggero rialzo in vista della pubblicazione degli ut… - daybinary : Borsa: l’Europa in rialzo, deboli i future Usa in attesa Fed - zazoomblog : Borsa: lEuropa in rialzo deboli i future Usa in attesa Fed - #Borsa: #lEuropa #rialzo #deboli -

Ultime Notizie dalla rete : USA FED Fed, tassi fermi, più vicino momento ritiro sostegno a economia La Federal Reserve, banca centrale degli Usa, ha segnalato che si sta avvicinando al momento in cui ritirerà il suo sostegno alla ripresa ... Ma la Fed ha anche offerto nuove indicazioni sul previsto "...

USA, FED: compiuti progressi verso le condizioni per il tapering "Con i progressi sulle vaccinazioni e il forte sostegno politico, gli indicatori dell'attività economica e dell'occupazione hanno continuato a rafforzarsi - si legge del comunicato della FED - I ...

USA, FED: compiuti progressi verso le condizioni per il tapering Borsa Italiana Fed, confermati tassi e acquisti titoli del quantitative easing Nella riunione di politica monetaria di luglio la Fed ha mantenuto invariata la politica monetaria Usa, in linea con le attese ...

Fed: tassi fermi, gli acquisti saranno presto ripensati L’economia, spiega la banca centrale, ha compiuto parte dei progressi per raggiungere i quali erano stati varati a dicembre la nuova fase di acquisti di titoli.

La Federal Reserve, banca centrale degli, ha segnalato che si sta avvicinando al momento in cui ritirerà il suo sostegno alla ripresa ... Ma laha anche offerto nuove indicazioni sul previsto "..."Con i progressi sulle vaccinazioni e il forte sostegno politico, gli indicatori dell'attività economica e dell'occupazione hanno continuato a rafforzarsi - si legge del comunicato della- I ...Nella riunione di politica monetaria di luglio la Fed ha mantenuto invariata la politica monetaria Usa, in linea con le attese ...L’economia, spiega la banca centrale, ha compiuto parte dei progressi per raggiungere i quali erano stati varati a dicembre la nuova fase di acquisti di titoli.