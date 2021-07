Tokyo 2020, primo atleta positivo tra le fila azzurre (Di mercoledì 28 luglio 2021) Si tratta di Bruno Rosetti L’Italia del canottaggio si è svegliata nel peggior modo possibile con la positività di uno degli azzurri del quattro senza, Bruno Rosetti. Dopo il risveglio però, gli azzurri sono scesi in acqua “vendicando” il destino beffardo e agguantando una storica medaglia di bronzo. Al posto del mal capitato Rosetti, Saverio Di Costanzo che fino a due mesi fa gareggiava con i compagni. Secondo il protocollo la barca ha potuto gareggiare perché gli altri tre erano negativi. Vicino, Lodo, Di Costanzo e Castaldo hanno quasi provato a insidiare gli australiani per il successo, finendo poi terzi a 84/100 dall’oro. Una bella risposta dei colori azzurri che svegliano l’Italia ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 28 luglio 2021) Si tratta di Bruno Rosetti L’Italia del canottaggio si è svegliata nel peggior modo possibile con la positività di uno degli azzurri del quattro senza, Bruno Rosetti. Dopo il risveglio però, gli azzurri sono scesi in acqua “vendicando” il destino beffardo e agguantando una storica medaglia di bronzo. Al posto del mal capitato Rosetti, Saverio Di Costanzo che fino a due mesi fa gareggiava con i compagni. Secondo il protocollo la barca ha potuto gareggiare perché gli altri tre erano negativi. Vicino, Lodo, Di Costanzo e Castaldo hanno quasi provato a insidiare gli australiani per il successo, finendo poi terzi a 84/100 dall’oro. Una bella risposta dei colori azzurri che svegliano l’Italia ...

