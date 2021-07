Subaru WRX | ecco quando vedremo il model 2022

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Ormai ci siamo:svelerà al mondo la WRX. La casa giapponese ha pubblicato sul proprio sito web un teaser sulla versione della berlina sportiva nata dai rally, ma soprattutto, ha annunciato la data in cui lanella sua forma definitiva. La data da segnare sul calendario è quella del 19 agosto,

Advertising

_autoblog : Subaru WRX: il secondo teaser della nuova generazione - GaetanoScavuzzo : RT @motorionline: #Subaru #WRX 2022: la nuova sportiva debutta il 19 agosto al Salone di New York [TEASER] - motorionline : #Subaru #WRX 2022: la nuova sportiva debutta il 19 agosto al Salone di New York [TEASER] - AUTOREXSRL : SUBARU WRX STI 2.5 Legendary Edition numerata pronta consegna. 87.000 € IVA esposta - marioso_sanchez : ¿Han visto como corre Travis Pastrana un Subaru WRX STI? Una puta locura! ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Subaru WRX

Motorionline

Debutterà il prossimo 19 agosto nella cornice del Salone dell'Auto di New York la nuova, di cui la casa giapponese ha recentemente rilasciato una nuova immagine teaser. Nel 2022 arriverà finalmente su strada la seconda generazione della berlina della società nipponica, e lo ...Copione già visto nei tre precedenti appuntamenti, con i quasi tre minuti e mezzo inflitti a Ben Hunt suSTI nella vittoria al South Canterbury , i quattro minuti allo stesso avversario in ...La nuova generazione della berlina giapponese verrà presentata il 19 agosto nella cornice del Salone dell'Auto di New York ...Nel mese di giugno 2021 Subaru Corporation ha raggiunto un traguardo che rimarrà scolpito nella storia della Casa delle Pleiadi. A distanza di 49 anni dalla produzione della prima Subaru Leone 4WD Est ...