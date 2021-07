Sciabola d' argento per l' Italia | sconfitta in finale contro la Corea del Sud

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Una gara a senso unico, dove la Sudha dimostrato di essere più forte rispetto all', andando a vincere sette assalti su nove. La gara è terminata 45 a 26 per la Sudcon i parziali ...

ItaliaTeam_it : SIAMO D'ARGENTO NELLA SCIABOLA! ???? Luca Curatoli, Enrico Berrè, Aldo Montano e Luigi Samele sul secondo gradino de… - Federscherma : #Tokyo2020 Sciabola Maschile È ARGENTO ?? Gli azzurri si arrendono in finale alle Corea 26-45. Grazie Ragazzi ????????… - repubblica : Sciabola a squadre, la Corea e' troppo forte: l'Italia e' argento - Mov5Stelle : ??Il team di sciabola maschile vince la medaglia d'argento a #Tokyo2020! Complimenti ai nostri ragazzi: Aldo Montan… - kyoongnism : RT @ItaliaTeam_it: SIAMO D'ARGENTO NELLA SCIABOLA! ???? Luca Curatoli, Enrico Berrè, Aldo Montano e Luigi Samele sul secondo gradino del pod… -

13.08 Luca Curatoli, Luigi Samele (che ha saltato la finale per infortunio), Enrico Berré ed Aldo Montano conquistano la medaglia d'nella gara a squadre di. La Corea del Sud si è ...Assolutamente perfetto il trio coreano, con anche Kim Junho sugli scudi. La Corea è arrivata anche sul +19 (40 - 21), con la medaglia d'oro che era ampiamente già sicura. Nell'ultimo assalto Curatoli ...È argento nella sciabola a squadre maschile. Tokyo 2020 - Curatoli, Berrè e Montano battuti in finale dalla Corea del Sud 45 a 26 ...TOKYO - Medaglia d'argento per l'Italia della sciabola, la stessa conquistata ad Atene 17 anni fa. Aldo Montano, Enrico Berrè e Luca Curatoli cedono in finale alla Corea del Sud per 45-26. Della squad ...