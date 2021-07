Putin è una minaccia, ma la Cina è il vero pericolo (Di mercoledì 28 luglio 2021) ?Biden: "In venti anni la Cina principale economia con la più grande forza militare del mondo", "Putin una minaccia perché ha solo armi nucleari e petrolio, tenta di influenzare voto midterm 2022" Leggi su rainews (Di mercoledì 28 luglio 2021) ?Biden: "In venti anni laprincipale economia con la più grande forza militare del mondo", "unaperché ha solo armi nucleari e petrolio, tenta di influenzare voto midterm 2022"

Advertising

rulajebreal : La #lega di #Salvini - da buona amica di Orban e Putin - presenta 700 emendamenti su una legge contro l'odio… - Sergio41123031 : da leggere assolutamente, Draghi un burattino del WEF, ed il Great Reset una buffonata dell'oligarchia europea dest… - ROSALBAPAU4 : @KremlinRussia_E 27.07.2021 da ROSALBA PAU Ministro Italiana a ruolo sindacale in asilo politico in tutto il mondo.… - ROSALBAPAU4 : @KremlinRussia_E 27.07.2021 da ROSALBA PAU Ministro Italiana a ruolo sindacale in asilo politico in tutto il mondo.… - ROSALBAPAU4 : @KremlinRussia_E 27.07.2021 da ROSALBA PAU Ministro Italiana a ruolo sindacale in asilo politico in tutto il mondo.… -