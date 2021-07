Poliziotto travolto e ucciso da un furgone: stava aiutando un automobilista in panne (Di mercoledì 28 luglio 2021) Poliziotto travolto e ucciso a Posada, in provincia di Nuoro, mentre era intento ad aiutare un automobilista in panne. L’agente è stato travolto da un furgone Un Agente di Polzia è stato travolto e ucciso a Posada lungo la statale 131 Dcn (foto Polizia di Stato)Terribile incidente a Posada, in provincia di Nuoro. Un agente della polizia stradale è stato travolto e ucciso da un furgone lungo la statale 131 Dcn. La vittima aveva 36 anni ed era in servizio alla Polstrada di Nuovo. ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 28 luglio 2021)a Posada, in provincia di Nuoro, mentre era intento ad aiutare unin. L’agente è statoda unUn Agente di Polzia è statoa Posada lungo la statale 131 Dcn (foto Polizia di Stato)Terribile incidente a Posada, in provincia di Nuoro. Un agente della polizia stradale è statoda unlungo la statale 131 Dcn. La vittima aveva 36 anni ed era in servizio alla Polstrada di Nuovo. ...

