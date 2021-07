Palermo | droga dalla Spagna allo Zen | 8 arrestati

(Di mercoledì 28 luglio 2021) I carabinieri della Stazione San Filippo Neri hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere e agli arresti domiciliari, emessa dall’Ufficio G.I.P. del Tribunale disu richiesta della locale Procura, nei confronti di otto indagati (4 in carcere e 4 agli arresti domiciliari), ritenuti a vario titolo responsabili del reato di spaccio il Mattino di Sicilia - NotizieSicilia.

A dirlo sono gli investigatori del Comando provinciale dei carabinieri di, dopo il blitz che questa notte ha smantellato un fiorente traffico disull'asse- Spagna. 'L'indagine -...Tags: arresti· zenI Carabinieri della Stazione San Filippo Neri hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere e agli arresti domiciliari nei confronti di otto indagati (4 in carcere e 4 agli arr ...La droga allo Zen di Palermo arrivava dalla Spagna . Un viaggio con aerei di linea dalla Sicilia alla Penisola Iberica per prendere contatti e poi hashish e marijuana arrivavano con pacchi postali. Qu ...