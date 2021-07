Olimpiadi: sciabola azzurra d'argento, Montano saluta con la quinta medaglia (2) (Di mercoledì 28 luglio 2021) (Adnkronos) - In semifinale, contro l'Ungheria del campione olimpico Aron Szilagyi, l'Italia ha dovuto anche cambiare in corsa la sua formazione a causa dell'infortunio di Gigi Samele, fresco argento individuale in questa edizione di Tokyo 2020. “Mi è mancato scendere in pedana – ha detto Samele - quando sei lì vorresti fare di tutto per combattere fino all'ultima stoccata, ma non ero in grado. Ho cercato di supportare dalla panchina i miei compagni quando le acque si agitavano e tutto questo alla fine ha portato a una bellissima medaglia d'argento. Siamo felici e soddisfatti” A prendere il suo posto è stato il capitano Aldo ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 28 luglio 2021) (Adnkronos) - In semifinale, contro l'Ungheria del campione olimpico Aron Szilagyi, l'Italia ha dovuto anche cambiare in corsa la sua formazione a causa dell'infortunio di Gigi Samele, frescoindividuale in questa edizione di Tokyo 2020. “Mi è mancato scendere in pedana – ha detto Samele - quando sei lì vorresti fare di tutto per combattere fino all'ultima stoccata, ma non ero in grado. Ho cercato di supportare dalla panchina i miei compagni quando le acque si agitavano e tutto questo alla fine ha portato a una bellissimad'. Siamo felici e soddisfatti” A prendere il suo posto è stato il capitano Aldo ...

