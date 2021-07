MotoGP, Stigefelt: "No one expected the position we're in today" (Di mercoledì 28 luglio 2021) Just one podium in the first nine races, scored by Morbidelli at Jerez, is something of a poor showing when compared to what the team achieved last season. Not exactly the season start that Johan ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di mercoledì 28 luglio 2021) Just one podium in the first nine races, scored by Morbidelli at Jerez, is something of a poor showing when compared to what the team achieved last season. Not exactly the season start that Johan ...

Advertising

motosprint : #MotoGP, #Stigefelt: “Nessuno si aspettava la posizione in cui siamo oggi” - infoitsport : MotoGP | Stigefelt (Petronas): “Ci aspettavamo risultati migliori” - infoitsport : MotoGP, Stigefelt: Rossi non ancora avuto un Gran Premio perfetto in Petronas - faster1gr1 : RT @gponedotcom: Stigefelt: 'Rossi non ancora avuto un Gran Premio perfetto in Petronas': Il team manager della squadra malese: 'stiamo lav… - RobyWilime4 : RT @gponedotcom: Stigefelt: 'Rossi non ancora avuto un Gran Premio perfetto in Petronas': Il team manager della squadra malese: 'stiamo lav… -