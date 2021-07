Milan, un club di Serie A aveva provato ad acquistare Maignan | News (Di mercoledì 28 luglio 2021) Secondo le ultime indiscrezioni, un club di Serie A aveva provato ad acquistare il nuovo portiere del Milan Maignan: ecco di chi si tratta Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 28 luglio 2021) Secondo le ultime indiscrezioni, undiadil nuovo portiere del: ecco di chi si tratta

Advertising

Glongari : Anche la #Juventus come il #Milan ha un accordo con l’agente di Kaio Jorge. I bianconeri non parteciperanno ad aste… - bugembemicheal3 : RT @RudyGaletti: ??? Secca smentita del #Flamengo sui presunti contatti con il #Milan per #Arrascaeta. Sul trequartista ???? classe 1994, che… - YBah96 : RT @RadioRossonera: Pierre #Dwomoh, centrocampista classe 2004, è in rottura con il suo club, il #Genk, e sta spingendo per la cessione al… - Cucciolina96251 : RT @RudyGaletti: ??? Secca smentita del #Flamengo sui presunti contatti con il #Milan per #Arrascaeta. Sul trequartista ???? classe 1994, che… - WinstonWilson39 : RT @RadioRossonera: Pierre #Dwomoh, centrocampista classe 2004, è in rottura con il suo club, il #Genk, e sta spingendo per la cessione al… -