Mattarella | “Il regolare andamento del prossimo anno scolastico deve essere un’assoluta priorità”

"La pandemia ha imposto grandi sacrifici in tanti ambiti. Ovunque gravi. Sottolineo quelli del mondo della scuola. Ne abbiamo registrato danni culturali e umani, sofferenze psicologiche diffuse che impongono di reagire con prontezza e con determinazione. Occorre tornare a una vita scolastica ordinata e colmare le lacune che si sono formate. Il regolare andamento del prossimo anno scolastico deve essere un'assoluta priorità". Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, durante la cerimonia del ...

