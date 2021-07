LIVE Tiro a volo, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: due errori per Jessica Rossi (Di mercoledì 28 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5.11 Chiude la seconda serie con un 23 su 25 Jessica Rossi: ottava posizione provvisoria in queste qualificazioni. 5.06 18 su 20: Jessica Rossi si issa in nona posizione. Per la qualificazione non sono più ammessi passi falsi. 5.02 13 su 15 per Jessica Rossi che non si può più permettere di sbagliare in questa serie. 4.57 Altro errore per Jessica Rossi! La tiratrice di Cento non ha impattato bene nella seconda serie: 8 su 10 e decima posizione. 4.51 Primo errore per ... Leggi su oasport (Di mercoledì 28 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5.11 Chiude la seconda serie con un 23 su 25: ottava posizione provvisoria in queste qualificazioni. 5.06 18 su 20:si issa in nona posizione. Per la qualificazione non sono più ammessi passi falsi. 5.02 13 su 15 perche non si può più permettere di sbagliare in questa serie. 4.57 Altro errore per! La tiratrice di Cento non ha impattato bene nella seconda serie: 8 su 10 e decima posizione. 4.51 Primo errore per ...

