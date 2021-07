La discarica di Albano resta chiusa: la sentenza del Tar non prima di Settembre (Di mercoledì 28 luglio 2021) . Il Campidoglio per ora non viene commissariato, ma la crisi rifiuti resta viva tra dubbi e incertezze. A dirimere la querelle Comune-Regione ci ha pensato il Tribunale Amministrativo con due sentenze: la prima ha bocciato la richiesta di sospensiva del sindaco di Albano contro la decisione di riaprire la discarica che ricade nel territorio comunale. La seconda è quella a cui il Campidoglio si è avvinghiata per evitare di esser commissariato. Roma ha chiesto al Tar la sospensiva della delibera regionale: nell’istanza manca il carattere “d’urgenza” che imporrebbe al Tribunale decisioni in tempi rapidi: la prossima data ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 28 luglio 2021) . Il Campidoglio per ora non viene commissariato, ma la crisi rifiutiviva tra dubbi e incertezze. A dirimere la querelle Comune-Regione ci ha pensato il Tribunale Amministrativo con due sentenze: laha bocciato la richiesta di sospensiva del sindaco dicontro la decisione di riaprire lache ricade nel territorio comunale. La seconda è quella a cui il Campidoglio si è avvinghiata per evitare di esser commissariato. Roma ha chiesto al Tar la sospensiva della delibera regionale: nell’istanza manca il carattere “d’urgenza” che imporrebbe al Tribunale decisioni in tempi rapidi: la prossima data ...

