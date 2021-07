Jungle Cruise, la recensione: I film sono un modo per andare in giro per il mondo (Di mercoledì 28 luglio 2021) La recensione di Jungle Cruise: il film con Emily Blunt e Dwayne Johnson, in uscita al cinema dal 28 luglio e dal 30 luglio in streaming su Disney+ con Accesso VIP, nasce da un'attrazione ma deve molto al cinema d'avventura anni '40. "Vedere i film è bello, è un modo per andare in giro per il mondo". È la frase che dice Lily (Emily Blunt), mentre sta riprendendo il suo viaggio con una pellicola in bianco e nero. La magia del cinema è proprio questa, ed è stato cosi con il cinema di avventura degli anni Quaranta, quando ancora ogni angolo ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 28 luglio 2021) Ladi: ilcon Emily Blunt e Dwayne Johnson, in uscita al cinema dal 28 luglio e dal 30 luglio in streaming su Disney+ con Accesso VIP, nasce da un'attrazione ma deve molto al cinema d'avventura anni '40. "Vedere iè bello, è unperinper il". È la frase che dice Lily (Emily Blunt), mentre sta riprendendo il suo viaggio con una pellicola in bianco e nero. La magia del cinema è proprio questa, ed è stato cosi con il cinema di avventura degli anni Quaranta, quando ancora ogni angolo ...

