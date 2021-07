Federico Burdisso ha vinto la medaglia di bronzo nei 200 metri farfalla

Advertising

Altre medaglie per l'Italia in questa nuova giornata delle Olimpiadi di Tokyo: bronzo pernel nuoto (200 farfalla) e per il Quattro senza nel canottaggio (Lodo, Vicino, Castaldo e Di Costanzo, sostituto di Rossetti out per Covid). Irma Testa è in semifinale nel pugilato ...Sempre nel nuoto bronzo per l'Italia nei 200 farfalla uomini con. Poi la finale 1500 metri stile libero donne con la romana Simona Quadarella che ha chiuso al quinto posto. Altro ...Federico Burdisso non si è lasciato impressionare dall'ungherese Kristof Milak che nei 200 farfalla ha stabilito il nuovo primato olimpico e già detentore del record mondiale. L'azzurro con una gara r ...Le Olimpiadi di Tokyo 2020 cominciano ufficialmente il 23 luglio 2021 (ma i tornei di calcio e softball cominciano due giorni prima per il numero di Nazionali iscritte). Assegnano ben 339 ...