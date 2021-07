Fede sui social | ' È stato un viaggio incredibile | sono fiera di me'

Advertising

Wally_84 : RT @Gazzetta_it: Fede sui social: “E’ stato un viaggio incredibile, sono fiera di me” - sergioverolebo1 : RT @Gazzetta_it: Fede sui social: “E’ stato un viaggio incredibile, sono fiera di me” - Gazzetta_it : Fede sui social: “E’ stato un viaggio incredibile, sono fiera di me” - Fede_Kur : RT @marattin: Oggi @sole24ore ci racconta di un’inchiesta della BBC che è interessante approfondire. Un’agenzia di marketing (Fazze), per c… - ippolito923 : RT @EnzoQuareEQ7: Invitassero la Dottoressa @barbarab1974 sulle reti principale il castello di sabbia costruito cadrebbe in un amen. Molto… -

Ultime Notizie dalla rete : Fede sui

Federica Pellegrini affida ai social il suo grazie dopo l'ultima gara della carriera, i 200 sl dei Giochi. "È stato un viaggio incredibile … bellissimo e difficile… sono fiera di me, di ...... nuota d'orgoglio, ma il motore non riesce ad alzare i giri, mentre la hongkonghese Haughey, la canadese Oleksiak e la cangura Titmus " che già ha schiantato la Ledecky400 sl e cheha ...“È stato un viaggio incredibile … bellissimo e difficile… sono fiera di me, di come sono cresciuta e della donna che sono diventata negli anni!! Ho preso a pugni il mondo (anche me stessa a volte) per ...La Pellegrini su Instagram ringrazia tifosi, famiglia e staff: "Ho sempre lottato fino all’ultimo centimetro, sono felice" ...