Ex Naughty Dog e Sony Santa Monica fondano That’s No Moon | al lavoro su un single player – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

Ex Naughty Dog e Sony Santa Monica fondano That's No Moon, al lavoro su un single player

Vari sviluppatori veterani, provenienti da Naughty Dog e Sony Santa Monica, hanno fondato il nuovo team That's No Moon, che parte subito con un grosso progetto. Ex-sviluppatori provenienti da Naughty Dog, Sony Santa Monica e Infinity Ward hanno fondato un nuovo team chiamato That's No Moon, che è già al lavoro su un progetto di grosso calibro, che pare essere un adventure single player. Si tratta di una sorta di dream team, considerando...

