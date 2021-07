Covid, Galli: "Solo vaccinando anche under 12 lo fermeremo" (Di mercoledì 28 luglio 2021) (Adnkronos) - "Una volta che gli studi avranno garantito la sicurezza per la somministrazione del vaccino anti-Covid anche agli under 12 sarà inevitabile passare all'immunizzazione dei più piccoli. Perché se in tutto il mondo lasceremo che il virus circoli tra i bambini, senza nessuna forma di contenimento, non lo fermiamo più. Vaccinare tutti è l'unico modo per fermarlo". A dirlo all'Adnkronos Salute è Massimo Galli, direttore di Malattie infettive all'ospedale Sacco di Milano, dopo che negli Usa la Fda ha sollecitato le aziende produttrici ad ampliare la platea per gli studi clinici sull'efficacia dei vaccini a mRna ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 28 luglio 2021) (Adnkronos) - "Una volta che gli studi avranno garantito la sicurezza per la somministrazione del vaccino anti-agli12 sarà inevitabile passare all'immunizzazione dei più piccoli. Perché se in tutto il mondo lasceremo che il virus circoli tra i bambini, senza nessuna forma di contenimento, non lo fermiamo più. Vaccinare tutti è l'unico modo per fermarlo". A dirlo all'Adnkronos Salute è Massimo, direttore di Malattie infettive all'ospedale Sacco di Milano, dopo che negli Usa la Fda ha sollecitato le aziende produttrici ad ampliare la platea per gli studi clinici sull'efficacia dei vaccini a mRna ...

