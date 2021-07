Climbing | da Arco a Tokyo

(Di mercoledì 28 luglio 2021) L’arrampicata sportiva debutta in questa edizione delle Olimpiadi, al termine di un percorso di trasformazione iniziato nei primi anni Ottanta con i pionieri del free. Quarant’anni fa in Italia e Francia una nuova generazione di scalatori cominciò, quasi per gioco, ad arrampicare nelle falesie di fondo valle piuttosto che conquistare le cime delle montagne. Di lì a poco, quella ricerca di un verticale sempre più estremo, ma a portata di mano, diventò una vera e propria competizione: climber sempre … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Climbing Arco

Corriere Bergamo - Corriere della Sera

Il progetto, nato da un'idea della società 'Mmove® in to Nature' dicon la collaborazione di ... e di partner tecnici internazionali comeTechnology, Ortovox, Home to Home Project, Garmin ......associata riconosciuta dal Coni e affiliata alla International Federation of Sport. Non è ... più trasferte internazionali e un ulteriore sviluppo del centro federale di. Solo avendo una '...L’arrampicata sportiva debutta in questa edizione delle Olimpiadi, al termine di un percorso di trasformazione iniziato nei primi anni Ottanta con i pionieri del free climbing. Quarant’anni fa in Ital ...È di Romano di Lombardia e racconta la crescita della disciplina negli ultimi anni: «Tokyo sarà un primo passo, vogliamo tornare con più esperienza» ...