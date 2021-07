Casapound | Raggi dal prefetto | verso sgombero sede a Roma

(Di mercoledì 28 luglio 2021) L’immobile occupato dain via Napoleone III, a, potrebbe essere sgomberato a breve. A quanto si apprende, il tema sarebbe al centro di una riunione ancora in corso in Prefettura alla quale partecipano la sindaca diVirginiaed ildella capitale Matteo Piantedosi. L'articolo proviene da Italia Sera.

L'immobile occupato dain via Napoleone III, a Roma, potrebbe essere sgomberato a breve. A quanto si apprende, il ...in Prefettura alla quale partecipano la sindaca di Roma Virginiaed ...Quando la sindacapiù o meno si mosse sul problema dell'illegale occupazione dei locali a Roma da parte di, Salvini protestò robustamente. Il cuore batte da quella parte. E poi c'è ...L’immobile occupato da CasaPound in via Napoleone III, a Roma, potrebbe essere sgomberato a breve. A quanto si apprende, il tema è stato al centro di una riunione che si è da poco conclusa in Prefettu ...Alla fine, si è formato un corteo di circa 150 persone che hanno sfilato da piazza San Giovanni a via Milano tornando poi nel punto originario. All'inizio era circolata la voce che potesse interessare ...