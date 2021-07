Calciomercato Juventus, UFFICIALE | Cessione in Serie A! (Di mercoledì 28 luglio 2021) La Juventus ufficializza di aver raggiunto l’accordo con il Torino per Marko Pjaca. Il 26enne calciatore croato è il nuovo colpo di Calciomercato del club ‘Granata’. A ufficializzare l’affare e… L'articolo Calciomercato Juventus, UFFICIALE Cessione in Serie A! è stato pubblicato originariamente sul sito Calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di mercoledì 28 luglio 2021) Laufficializza di aver raggiunto l’accordo con il Torino per Marko Pjaca. Il 26enne calciatore croato è il nuovo colpo didel club ‘Granata’. A ufficializzare l’affare e… L'articoloinA! è stato pubblicato originariamente sul sitonews.com.

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | L'#Atalanta rimane vigile su #Demiral come possibile sostituto di Romero - DiMarzio : #Calciomercato | Ora Inter e Juventus puntano Samuele #Vignato, trequartista classe 2004 del Chievo - Gazzetta_it : Kaio Jorge, la Juve scrive al Santos e si candida per gennaio - JuveLiveit : Calciomercato Juventus, tutto pronto per il suo arrivo | Allegri lo aspetta - Domenico1oo777 : RT @JuveReTransfers: UFFICIALE #Calciomercato: la Juventus ha ceduto in prestito con diritto di riscatto l'attaccante croato Marko #Pjaca… -