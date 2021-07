Cabina di regia con scuola, trasporti e green pass in ‘lista d’attesa’: precedenza alla Giustizia (Di mercoledì 28 luglio 2021) “Leggevo sui giornali che già oggi o domani ci sarebbero state nuove restrizioni, così non è. Ci pensiamo settimana prossima, in base ai dati che per fortuna al momento sono sotto controllo”. Così Matteo Salvini al termine dell’incontro col premier, che fonti interne alla Lega hanno definito “proficuo e cordiale”. precedenza alla Giustizia, specie ora che governo e M5s stanno trovando la quadra” E già perché ora ‘sul piatto’ giace in bella vista il dossier Giustizia, un voluminoso faldone cartaceo (la riforma Cartabia), in grado di ‘agitare’ l’intera maggioranza, alla luce dell’attuale ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 28 luglio 2021) “Leggevo sui giornali che già oggi o domani ci sarebbero state nuove restrizioni, così non è. Ci pensiamo settimana prossima, in base ai dati che per fortuna al momento sono sotto controllo”. Così Matteo Salvini al termine dell’incontro col premier, che fonti interneLega hanno definito “proficuo e cordiale”., specie ora che governo e M5s stanno trovando la quadra” E già perché ora ‘sul piatto’ giace in bella vista il dossier, un voluminoso faldone cartaceo (la riforma Cartabia), in grado di ‘agitare’ l’intera maggioranza,luce dell’attuale ...

borghi_claudio : Ma cosa dite!!! Che in Francia prima di applicare il #greenpass ha dovuto pronunciarsi il Parlamento che l'ha già m… - borghi_claudio : Già che siamo sul tema, posso dire che trovo insopportabile che il Governo pensi di fare una cosa come il greenpass… - borghi_claudio : NOTA LEGA DOPO CABINA DI REGIA Nota mia. Il risultato più importante sono i trasporti. Non vi rendete conto di cosa… - UmbertoF97 : @MaeseneerSimon @you_trend Se nulla è invariato, la cabina di regia con Speranza si riunisce il venerdì, decide il… - italiaserait : Cabina di regia con scuola, trasporti e green pass in ‘lista d’attesa’, precedenza alla Giustizia -