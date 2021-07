Viabilità Roma Regione Lazio del 27-07-2021 ore 20 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 27 luglio 2021)DEL 27 LUGLIOORE 20.20 ERICA TERENZI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA; SULLA COLOMBO FILE TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA. FILE PER LAVORI SULLA PONTINA ALL’ALTEZZA DI CAMPOVERDE VERSO LATINA. FILE SULL’ARDEATINA ALL’ALTEZZA DEL DIVINO AMORE NEI DUE SENSI DI MARCIA. PER IL TRASPORTO PUBBLICO SI STA NORMALIZZANDO LA CIRCONE DELLA LINEA A, PRECEDENTEMENTE RALLENTATA TRA ANAGNINA E ARCO DI TRAVERTINO. PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEACIVITA VITERBO SONO IN CORSO LAVORI DI RINNOVO ...