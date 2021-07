Vaccini 12-18enni, tutto quel che c’è da sapere in 10 domande e risposte (Di martedì 27 luglio 2021) Dagli eventi avversi registrati alle sperimentazioni ancora in corso, come rispondono i pediatri ai dubbi dei genitori Leggi su ilsole24ore (Di martedì 27 luglio 2021) Dagli eventi avversi registrati alle sperimentazioni ancora in corso, come rispondono i pediatri ai dubbi dei genitori

Advertising

fisco24_info : Vaccini 12-18enni, tutto quel che c’è da sapere in 10 domande e risposte: Dagli eventi avversi registrati alle sper… - FerraglioMilena : @Libero_official Sul discorso vaccini ai 12-18enni il gen Figliuolo dovrebbe essere cauto. Vogliamo pareri scientif… - rava2013 : @andreeeee95 @GiovaQuez Chi si vuole vaccinare si vaccina anche nei primi giorni di agosto, non mancano i vaccini.… - EmMicucci : @Ciribini @vitalbaa Ed è lo stesso che si è fatto/si fa per i 16enni o i 18enni, quando il limite di età era/è quel… - popevitantony : @pernologos84 @gostanello La Delta è una variante, non le varianti. Già quella sudafricana buca alcuni dei nostri v… -