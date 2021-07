Tu si que vales | il ruolo di Giulia Stabile nel programma | di cosa si occupa

Advertising

mannaggiaaa : RT @sangioegiusupp: settimana prossima dovrebbero avere stop entrambi. la mediaset finisce domani tu si que vales, sangio nel weekend finis… - MartinaC1203 : RT @sangioegiusupp: settimana prossima dovrebbero avere stop entrambi. la mediaset finisce domani tu si que vales, sangio nel weekend finis… - mariann60059306 : RT @sangioegiusupp: settimana prossima dovrebbero avere stop entrambi. la mediaset finisce domani tu si que vales, sangio nel weekend finis… - MariaLFV : RT @repubblica: Addio a Nerina Peroni, la nonna pianista che aveva conquistato la giuria di 'Tú sí que vales' - Rose43652647 : RT @sangioegiusupp: settimana prossima dovrebbero avere stop entrambi. la mediaset finisce domani tu si que vales, sangio nel weekend finis… -

Ultime Notizie dalla rete : que vales

In autunno inizierà Ballando con le stelle il fortunatissimo programma di Milly Carlucci che va in onda il sabato sera in concorrenza a Tu siproposto sulle reti Mediaset che vede in giuria Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Teo Mammuccari e Gerry Scotti mentre per la giuria popolare c'è Sabrina Ferilli e, come presentatrice Belen ...Nelle ultime settimane si è parlato di un improvviso cambiamento di conduzione a Tu Si, complice la convalescenza dal parto di Belen Rodriguez . Ma Giulia Stabile prenderà realmente il posto della showgirl argentina, con la benedizione di Maria De Filippi ? Ecco quale sarà il ...Ieri, la nota conduttrice e showgirl argentina, ha avuto un improvviso mancamento durante le registrazioni di Tu sì que vales: scopriamo come sta ora.A Tu si que vales è stato svelato il ruolo di Giulia Stabile all'interno del programma: di cosa si occuperà la ballerina vincitrice di Amici 20?