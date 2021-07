"Travaglio? Va aiutato. Bestemmia la memoria di Montanelli". Parla Cervetti (Di martedì 27 luglio 2021) Dice Gianni Cervetti che uno così non andrebbe “invitato ma solo aiutato”. E dice che dovrebbero farlo i suoi colleghi del Fatto Quotidiano, i suoi amici, la sua redazione “che può anche pensarla come lui ma mai dirla con la lingua avariata che utilizza lui”. Dovrebbe essere il suo giornale a chiedere a Marco Travaglio: “Ma ti sei visto? Cosa stai diventando? Non capisci che ci danneggi?”. E’ accaduto domenica alla festa di Articolo Uno, a Bologna. Travaglio era l’ospite d’onore. Ha dato del “figlio di papà” a uno come Mario Draghi che è rimasto senza padre a 15 anni e senza madre poco dopo. E non lo si racconta per ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 27 luglio 2021) Dice Gianniche uno così non andrebbe “invitato ma solo”. E dice che dovrebbero farlo i suoi colleghi del Fatto Quotidiano, i suoi amici, la sua redazione “che può anche pensarla come lui ma mai dirla con la lingua avariata che utilizza lui”. Dovrebbe essere il suo giornale a chiedere a Marco: “Ma ti sei visto? Cosa stai diventando? Non capisci che ci danneggi?”. E’ accaduto domenica alla festa di Articolo Uno, a Bologna.era l’ospite d’onore. Ha dato del “figlio di papà” a uno come Mario Draghi che è rimasto senza padre a 15 anni e senza madre poco dopo. E non lo si racconta per ...

