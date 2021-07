Tokyo 2020 | volley femminile | una grande Italia batte la Turchia in quattro set

(Di martedì 27 luglio 2021) L’delun’osticainset e vola in testa al Pool B di, a pari punti con gli Stati Uniti. Termina 3-1 (25-22, 23-25, 25-20, 25-15) per le ragazze di Mazzanti, che commettono qualche errore di troppo ma compensano con una fase d’attacco super efficace. Nel primo set, l’parte in quarta, trovando numeri importanti sia al muro che al servizio (a fine set saranno 4 i punti ottenuti con il muro, 3 gli ace). Le Azzurre costruiscono un vantaggio di otto punti (16-8). Sale sulla distanza ...

Advertising

Eurosport_IT : Hanno 14 e 13 anni e sono rispettivamente oro e argento nello street skateboard di Tokyo 2020 ?????? Momiji Nishiya e… - Eurosport_IT : DIANA BACOSI È UN CECCHINO, ARGENTOOO ?????? La azzurra chiude con un incredibile 55/60, ad una sola lunghezza dalla… - Eurosport_IT : MARTINENGHI DI BRONZO, BRAVISSIMO NICOLÒ ?????? L'azzurro chiude i 100 rana alle spalle dell'imbattibile Peaty e di K… - needlouiss : RT @Eurosport_IT: DOMINIO AZZURRO: TURCHIA KO ???? Trionfo delle ragazze di Mazzanti per 3-1 (25-22 23-25 25-20 25-15) e punteggio pieno nel… - auleia1 : RT @RaiSport: ?? Maria #Centracchio #bronzo nel #judo L'#azzurra vince al golden score ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Tokyo 2020

Maria Centracchio è bronzo nel judo 63 chili, dopo aver vinto l'incontro con l'olandese Juul Franssen al golden scoreAPPROFONDIMENTI GIAPPONE Tifone in arrivo, non c'è pace per le Olimpiadi OLIMPIADI, Dell'Aquila: 'Io vaccinato per... IL CASO Olimpiadi, 100 atleti no - vax su 613 in team Usa SPORT, ...Grandi soddisfazioni per gli atleti Beretta dello Skeet ai Giochi Olimpici 2020 che si stanno attualmente svolgendo a Tokyo. Dopo la delusione per la mancata partecipazione della promessa inglese Ambe ...Un format consolidato, che unisce lo sport a ciò che di meglio il nostro Paese ha da offrire, dal design alla cultura, dall’ospitalità all’enogastronomia.