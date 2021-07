Temptation Island 2021, la puntata del 26 luglio in 140 secondi | Video Witty TV (Di martedì 27 luglio 2021) Cosa è successo nella quinta e penultima puntata di Temptation Island 2021 in onda lunedì 26 luglio 2021? Federico e Floriana hanno avuto una seconda possibilità e alla fine hanno deciso di uscire insieme dal programma. Federico, in lacrime, è riuscito a far cambiare idea all’amata che ha deciso di scegliere con il cuore e non con il cervello. Alessandro e Jessica, invece, hanno preso strade separate. Entrambi, dopo il falò di confronto, sono corsi dai rispettivi tentatori. Ecco il riassunto nel Video Witty Tv. L'articolo Temptation ... Leggi su fattidigossip (Di martedì 27 luglio 2021) Cosa è successo nella quinta e penultimadiin onda lunedì 26? Federico e Floriana hanno avuto una seconda possibilità e alla fine hanno deciso di uscire insieme dal programma. Federico, in lacrime, è riuscito a far cambiare idea all’amata che ha deciso di scegliere con il cuore e non con il cervello. Alessandro e Jessica, invece, hanno preso strade separate. Entrambi, dopo il falò di confronto, sono corsi dai rispettivi tentatori. Ecco il riassunto nelTv. L'articolo...

Advertising

MondoTV241 : Ascolti TV di lunedì 26 luglio 2021: vola Temptation Island, Brooklyn si difende, benino l'esordio di Controcorrent… - whyyouobsessed : @sottomarca Il tentatore più ambito di Temptation Island 2021 - tvzoomitalia : #Ascoltitv 26 luglio 2021: 'Temptation Island' in fuga solitaria. “Temptation Island” 23,71%, “Brooklyn” 13,60% e “… - OfficinaDei : #RT @Agenzia_Ansa: Fiamme nell'hotel di Temptation Island in #Sardegna, 60 evacuati. Lo scorso anno un altro rogo… - AndreaAAmato : #Ascoltitv 26 luglio 2021: 'Temptation Island' in fuga solitaria. “Temptation Island” 23,71%, “Brooklyn” 13,60% e “… -