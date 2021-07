Roghi Sardegna, rientrano nelle loro case gli sfollati (Di martedì 27 luglio 2021) Emergenza Roghi in Sardegna rientrata: hanno fatto ritorno nelle loro abitazioni, infatti, quasi tutti i 1500 cittadini sfollati (Screen video)Quasi tutti i 1.500 cittadini dei centri urbani lambiti dagli incendi che domenica hanno bruciato 20 mila ettari di vegetazione in Sardegna hanno potuto fare ritorno nelle loro abitazioni che avevano dovuto abbandonare in quanto le fiamme le minacciavano. Invece sono ancora momentaneamente impossibilitati a rientrare nelle loro case 50 cittadini di Cuglieri, in ... Leggi su ck12 (Di martedì 27 luglio 2021) Emergenzainrientrata: hanno fatto ritornoabitazioni, infatti, quasi tutti i 1500 cittadini(Screen video)Quasi tutti i 1.500 cittadini dei centri urbani lambiti dagli incendi che domenica hanno bruciato 20 mila ettari di vegetazione inhanno potuto fare ritornoabitazioni che avevano dovuto abbandonare in quanto le fiamme le minacciavano. Invece sono ancora momentaneamente impossibilitati a rientrare50 cittadini di Cuglieri, in ...

GiuseppeConteIT : Le immagini che vengono dalla #Sardegna sono impressionanti. Centinaia gli sfollati e migliaia gli ettari di vegeta… - Mov5Stelle : Vicini alla popolazione colpita e ai tanti volontari impegnati a domare i roghi #Sardegna - Greenpeace_ITA : Quello che sta accadendo in #Sardegna è una tragedia devastante e le immagini che stiamo vedendo fanno provare solo… - elydaless : RT @the_highsparrow: Quando diverranno improcedibili i reati di incendio doloso per i roghi appiccati ieri in Sardegna con la riforma Carta… - Sardexnet : RT @SardiniaPost: ??Anche il circuito Sardex si mobilità per raccogliere fondi e aiutare le comunità e le aziende distrutte in questi giorni… -