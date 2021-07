Ricerca scientifica, donne il 44% degli operatori in Italia. Ma parità lontana nelle posizioni apicali e fra ingegneri e scienziati (Di martedì 27 luglio 2021) In Italia quasi 5 Ricercatori scientifici su 10 sono donne . Con una percentuale di presenza femminile del 44% i l nostro Paese procede verso la parità di genere nel campo della Ricerca. Emerge dal ... Leggi su luce.lanazione (Di martedì 27 luglio 2021) Inquasi 5tori scientifici su 10 sono. Con una percentuale di presenza femminile del 44% i l nostro Paese procede verso ladi genere nel campo della. Emerge dal ...

Advertising

IsThisMadness_ : @kyozumis Perchè non hanno inventato il trasferimento tette. A CHE CAZZO SERVE LA RICERCA SCIENTIFICA - giulianol : RT @ObsoletusH: @giulianol Stefano Montanari lo ha detto, non ha senso la locuzione ‘comunità scientifica‘ per lo scienziato, per chi fa re… - ObsoletusH : @giulianol Stefano Montanari lo ha detto, non ha senso la locuzione ‘comunità scientifica‘ per lo scienziato, per chi fa realmente ricerca. - ivic49824555 : RT @Beaoh11: La ricerca scientifica è in mano a poteri economici. Il sistema mediatico è in mano ai poteri economici. Il potere politico è… - ItalyinZimbabwe : RT @MiC_Italia: #G20Culture — Roma 29 - 30 luglio | ISTITUTO CENTRALE PER IL RESTAURO | L'@SAFS_ICR si occupa di ricerca scientifica finali… -