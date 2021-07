No vax: «Con gli estremisti serve confronto intelligente, che oggi nelle trasmissioni tv non esiste» (Di martedì 27 luglio 2021) I negazionisti no vax costituiscono un pericolo concreto non solo quando scendono in piazza e aggrediscono i giornalisti ma anche sui social. Nei gruppi privati su Telegram, dove mettono nel mirino i giornalisti – come è successo ieri – ma anche quando si tratta di interazioni alla luce del sole. L’allarme lo lancia oggi Antonio Magi, presidente dell’Ordine dei medici di Roma e provincia, che ha fatto il bilancio di quello che rimane dopo le manifestazioni degli scorsi giorni nelle piazze d’Italia. Il punto fondamentale, quindi, è anche il pericolo che comportano quando interagiscono sui social poiché – secondo Magi – «distorcono le informazioni con la ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 27 luglio 2021) I negazionisti no vax costituiscono un pericolo concreto non solo quando scendono in piazza e aggrediscono i giornalisti ma anche sui social. Nei gruppi privati su Telegram, dove mettono nel mirino i giornalisti – come è successo ieri – ma anche quando si tratta di interazioni alla luce del sole. L’allarme lo lanciaAntonio Magi, presidente dell’Ordine dei medici di Roma e provincia, che ha fatto il bilancio di quello che rimane dopo le manifestazioni degli scorsi giornipiazze d’Italia. Il punto fondamentale, quindi, è anche il pericolo che comportano quando interagiscono sui social poiché – secondo Magi – «distorcono le informazioni con la ...

